Vigilantes temporários negam fim da paralisação

O primeiro dia de paralisação das atividades dos vigilantes penitenciários temporários (vpts) em Goiás teve a adesão de 70% do efetivo, que é de 1,2 mil em todo o Estado, segundo os líderes dos temporários. A paralisação foi deflagrada ontem pela manhã no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, mas atingiu todas as 110 unidades prisionais de Goiás, ainda segundo a...