Vigilantes penitenciários temporários encerram greve em Goiás

Os vigilantes penitenciários temporários encerraram, na tarde desta quinta-feira (12), a paralisação iniciada na última segunda-feira (9). Entre as reivindicações atendidas estão melhorias nas condições de trabalho e mais assistência aos presos.

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informou através de nota que mesmo com a paralisação a rotina dos presídios seguia dentro da normalidade. No entanto, alguns familiares de detidos reclamaram que não conseguiram visitar ou entregar os alimentos aos presos ( cobal) como fazem em todas as quintas-feiras.

Ainda na nota, a Seap orienta que caso alguma situação neste sentido aconteça os familiares devem procurar o diretor regional da Região Metropolitana, Leandro Ezequiel, que encontra-se no prédio.

Em relação à convocação dos aprovados em concurso, a Seap esclarece que o Governo de Goiás tem buscado junto ao Ministério Público um acordo para viabilizar a convocação dos aprovados no concurso público para agentes de segurança prisional (ASP), conforme prevê o edital 001/2014.

Mas, diversas ações judiciais impetradas pelos candidatos, além de uma ação civil pública do MPGO, impedem até o momento a homologação do certame e a convocação dos aprovados.