Vigilantes penitenciários são presos suspeitos de facilitar fuga de presos em Piracanjuba

Dois vigilantes penitenciários temporários foram presos nesta quarta-feira (10), apontados como facilitadores da fuga de 13 detentos do presídio de Piracanjuba, a 87 km de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, os vigilantes forneceram uma arma usada pelos presos durante a fuga, que aconteceu no último sábado (6). A PC informou que eles simularam que foram rendidos pelo grupo e entregaram as armas. A ação foi filmada pelo circuito interno de monitoramento da cadeia.

A polícia reuniu provas que atestam a relação entre os presos e os investigados. Os dois responderão por corrupção passiva circunstanciada, facilitação de fuga e porte ilegal de arma de fogo. A polícia disse ainda que houve falha no trabalho dos vigilantes.