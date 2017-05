Vigilante penitenciário é flagrado transportando arma e munições em Uruaçu

Um vigilante penitenciário, de 29 anos, foi preso transportando munições de arma de fogo na BR-153, município de Uruaçu, na tarde desta terça-feira (16). Além do vigilante um técnico em informática, de 26, também foi detido por transportar uma arma de fogo e munições de calibre 380.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao abordar um Fiat Pálio, que saiu de Senador Canedo para a Ilha do Bananal, e fiscalizar o seu interior foram encontrados uma pistola Taurus calibre 380, três carregadores e 87 munições do mesmo calibre.

O vigilante penitenciário assumiu ser dono de parte das munições. Ele contou que as munições foram conseguidas na área externa do presídio em Aparecida de Goiânia. Ainda de acordo com o detido, elas foram jogadas por pessoas ligadas aos presidiários para dentro do presídio e ao baterem no muro da casa de detenção, elas caíram no chão e ele as recolheu.

Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local.