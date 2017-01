Vigilante morre baleado enquanto cobria folga do filho em supermercado de Aparecida

O vigilante José Luiz Moreira dos Santos, de 46 anos, morreu durante troca de tiros na madrugada desta segunda-feira (16) no Residencial Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima cobria a folga do filho quando foi assassinada.

De acordo com o delegado Fabrício Flávio Rodrigues, os autores arrombaram a porta dos fundos do supermercado durante a madrugada para roubar, quando surpreenderam o vigilante que estava armado e atirou para impedir a ação dos bandidos. Houve troca de tiros, o vigilante foi atingido e morreu no local. Os suspeitos conseguiram fugir.

O corpo só foi encontrado quando o gerente do supermercado chegou abrir o estabelecimento no início da manhã.

A família de José Luiz contou que o homem era jardineiro e aceitou cobrir a folga do filho, que também é vigilante no local, para complementar a renda.

O delegado registrou o caso como latrocínio, roubo seguido de morte, já que algumas coisas foram levadas do supermercado. As câmeras de segurança do local estavam desligadas.