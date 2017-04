Vigilante é amarrado durante tentativa de roubo à distribuidora, em Jataí

Um vigilante foi rendido e amarrado por quatro criminosos, na madrugada deste sábado (29), em Jataí, na região Sudoeste do Estado, durante uma tentativa de roubo de um caixa eletrônico e veículos, em uma distribuidora de bebidas da cidade. De acordo com a Polícia Militar (PM), o vigilante foi localizado no interior do estabelecimento comercial, com as mãos e os pés amarrados.

Segundo ele, os quatros suspeitos estavam armados e encapuzados. Eles chegaram ao local e exigiram as chaves dos veículos que estavam no pátio da distribuidora. Depois os criminosos começaram a quebrar uma parede que dava acesso ao caixa eletrônico. Momento em que eles fugiram após perceberem a aproximação da polícia.

Durante a fuga, o quarteto abandonou um rádio comunicador e várias ferramentas utilizadas na ação. Um homem que estava próximo ao local foi preso. Segundo a PM, no momento da abordagem ele apresentou versões inconsistentes para justificar a sua presença ali naquele local e horário. Por conta disso, ele foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado com as ferramentas apreendidas.