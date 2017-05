Vigilância Sanitária interdita parte de hospital em Caldas Novas

Após denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO), a Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás (Suvisa) vistoriou o Pronto Atendimento Infantil (PAI) e a Maternidade Amor e Esperança (MAE), em Caldas Novas, encontrou irregularidades sanitárias nos locais e interditou o centro cirúrgico, a central de esterilização de equipamentos e a lavanderia das unidades de saúde.

Segundo a Suvisa, o PAI e a MAE funcionam no mesmo local ejá foram alertadas outras vezes sobre a higiene. A Suvisa exigiu que os ambientes sejam readequados e passem por nova vistoria para serem reabertos.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da cidade, as consultas continuam sendo feitas nas unidades, mas as cirurgias serão direcionadas para hospitais particulares conveniados. Ainda segundo a secretaria, os hospitais passarão pelas adequações exigidas e uma equipe da vigilância será convidada para nova visita. O órgão disse também que as mudanças devem ser feitas em até 10 dias.