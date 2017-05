Vice-presidente da OAB será advogado de capitão

A presença do vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Goiás (OAB-GO), Thales Jayme, chamou a atenção no café da manhã em apoio ao capitão Augusto Sampaio, que agrediu o estudante Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos. O evento foi realizado ontem na Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (Assof-GO).Thales Jayme disse a...