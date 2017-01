Viaduto e duplicação de trecho da GO-080 são inaugurados nesta quarta

A partir das 10h desta quarta-feira (25), será inaugurado o viaduto da GO-080, Engenheiro João Hissassi Yano, na saída de Goiânia para Nerópolis. Também será entregue a duplicação da rodovia no trecho que vai do viaduto até o Campus 2 da UFG, passando pelo acesso ao Bairro São Judas Tadeu, com extensão de 1,5 quilômetro.

Passando por cima da Avenida Perimetral, o pórtico do viaduto destaca o complexo rodoviário que eliminou os congestionamentos que ocorriam no local nos horários de pico. A proposta é impedir o cruzamento direto de avenida com a rodovia.

O presidente da Agetop, Jayme Rincón, disse que, apesar de o viaduto estar liberado, ainda não havia acontecido a inauguração. “Com este viaduto, o trânsito foi liberado. É uma obra importante. Tem saída para Nerópolis, acesso a Perimetral, acesso à região do Guanabara. O viaduto não parou, mesmo na época de crise. Ali é um estrangulamento muito grande, resolvemos o problema”.

Foram realizados os serviços de remoção da pista antiga, construção de duas pistas no trecho Avenida Perimetral Norte - acesso ao Campus 2 da UFG, pavimento com capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Cbuq).

Foi implantada ainda a sinalização horizontal com taxas refletivas, sinalização vertical e construção de defensas de concreto separando as pistas. As obras foram executadas pela Agetop e orçadas em R$ 30.214.127,19.