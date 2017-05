Viúva de designer morto em acidente causado por um racha pede ajuda para punir culpados

A revisora Fabricia de Oliveira Gouveia, de 48 anos, viúva do designer Ricardo Cayres, morto após um acidente de carro no último domingo (30), em Brasília (DF), escreveu um texto em uma rede social nesta terça (2), desabafando sobre o caso. Com palavras emotivas, ela afirmou que fará tudo o que puder e pediu ajuda para que os culpados pela tragédia automobilística sejam punidos.

“Não são advogado e bombeiro. Até os depoimentos de ontem (segunda-feira), eu achava que eram pessoas que cometeram um erro. Agora sei que são monstros. Eraldo e Noé, olhem-se no espelho e vejam a monstruosidade do que vive dentro de vocês. Nada nesse mundo vai trazer meu marido e minha sogra de volta, mas vou fazer o impossível para que vocês nunca mais machuquem ninguém. São três assassinatos na conta de vocês. Vocês me mataram também”, escreveu Fabricia.

Sobre o fato ficar ímpune, a revisora completou o texto afirmando que não medirá esforços para que as vítimas do acidente "não virem estatística" e chamou os envolvidos de "assassinos".

“Levei 38 anos da minha vida esperando o meu Ri. Ele foi preparado para mim. Vivi com ele uma breve história de 10 anos. Em questão de minutos, ele foi tirado de mim. Mas ele não era um qualquer. Ele e minha sogra não vão virar estatística. Vou fazer o que estiver ao meu alcance para que esses assassinos tenham a pena que merecem. Vocês me ajudam?”, disse.

Entenda

O acidente aconteceu na L4 Sul, na Asa Sul, próximo à Ponte das Garças, na capital federal. Ricardo e mais três pessoas voltavam de um churrasco em um condomínio no Jardim Botânico em um Ford Fiesta vermelho, que foi atingido por um Volkswagen Jetta, conduzido por Eraldo José Cavalcante Pereira, de 34 anos. Segundo testemunhas, o Jetta de Eraldo disputava um "racha" com um Chevrolet Cruze e uma Range Rover Evoque, quando, ao trocar de faixa, tocou no veículo onde Ricardo estava. Fabiana de Albuquerque Oliveira dirigia o Cruze e o sargento do Corpo de Bombeiros Noé Oliveira, a Evoque. Os três envolvidos no "pega" voltavam de uma festa no Lago Paranoá.

Com o toque, o Fiesta saiu da pista, bateu em uma árvore e capotou. Além do designer, a mãe dele, Cleuza Maria Cayres, de 69 anos, que estava no banco de trás junto com o filho, também morreu na hora. Os outros dois ocupantes, Clemente Cayres, de 72 anos, pai e Helberton Silva Quintão, de 37 anos, irmão de Ricardo, ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital.

Uma testemunha do acidente afirmou, em entrevista ao Metrópoles, que os condutores do Jetta e da Evoque faziam manobras arriscadas na pista antes da batida. A investigação do caso ficará sob os cuidados da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).