Veterinário morre baleado após briga de trânsito em Ipameri

O veterinário Murilo Decurcio Cabral, de 27 anos, foi assassinado na tarde desta terça-feira (28), em Ipameri, região Sudeste do estado.

Segundo a Polícia Militar, Cabral foi morto com um tiro após se envolver em uma briga de trânsito. Testemunhas relataram aos policiais que a vítima dirigia o carro quando "fechou" uma motocicleta que era ocupada por dois homens.

Os envolvidos discutiram e trocaram ofensas. De acordo com a PM, após a briga, o veterinário voltou ao carro e seguiu até seu pet shop, que ficava logo ao lado. A dupla que estava na moto também saiu do local e, minutos depois, foram até o estabelecimento do Murilo onde o passageiro da garupa desceu e atirou contra o veterinário.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Os autores do crime fugiram e são procurados pela polícia.

Repercussão

Murilo se formou em Medicina Veterinária na Universidade Federal de Goiás e participava de grupos de proteção aos animais. A página PAI - Protetores de Animais de Ipameri comunicou a morte do veterinário e a publicação teve mais de 65 compartilhamentos no Facebook até o fechamento desse texto. Amigos também compartilharam mensagens de solidariedade no perfil de Murilo.