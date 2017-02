Veterinário é preso transportando 76 tartarugas de modo irregular em Uruaçu

Um veterinário de 40 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (7), transportando 76 tartarugas de modo irregular na BR-153, em Uruaçu, na região norte de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem não tinha registro ou autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para fazer o transporte dos animais.

O veterinário estava em um Ford Fiesta e os animais, algumas espécies dos Estados Unidos, eram transportados em caixas. Em apenas uma delas, havia 18 tartarugas. Junto com os bichos também tinham fezes, restos de comida e sem ventilação.

O homem disse para a polícia que estava viajando de São Paulo para Belém (PA) e que trabalhava no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) da capital paraense. Ele e os animais foram encaminhados para a Polícia Civil. O Ibama foi acionado para cuidar e transportar as tartarugas.