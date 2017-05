Vestibular da primeira faculdade do Brasil administrada pela PM deve ser realizado em julho

O primeiro vestibular da primeira faculdade brasileira administrada pela Polícia Militar, em Goiânia, deve acontecer no mês de julho. A informação foi dada pelo diretor administrativo e financeiro da instituição, tenente-coronel Ubiratan Reges de Jesus Júnior, durante entrevista à rádio CBN Goiânia nesta quinta-feira (4).

O Colégio Polivalente Modelo Vasco dos Reis, no setor Bueno, será, a partir do próximo semestre, sede da instituição militar de ensino superior. O Ministério da Educação (MEC) aprovou já para o primeiro certame os cursos de biomedicina, enfermagem, educação física e tecnologia em segurança pública. A expectativa da faculdade é de ter 24 cursos oferecidos e, em 2019, receber o curso de medicina.

A instituição será particular e terá a parceria da Fundação Tiradentes, que fornecerá o corpo docente, além da reforma e implantação de laboratórios e da biblioteca.

De acordo com o tenente-coronel, apesar do corpo docente ser formado por civis, os alunos terão que usar vestimenta militar, ouvir o hino nacional e seguirem com respeito à filosofia e a disciplina militar.

A faculdade será aberta a toda a comunidade. Para o ingresso, além do vestibular, os candidatos poderão utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).