Vereadores pedem que corte em supersalários na Comurg não afetem demais trabalhadores

Mais 24 vereadores assinaram requerimento à prefeitura de Goiânia para que os trabalhadores com salários mais baixos na Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) não sejam prejudicados por medidas de corte de supersalários. A proposta foi apresentada pelo vereador Elias Vaz (PSB) em sessão nesta terça-feira (18).

Elias denunciou o gasto mensal do Município neste ano de R$420 mil com o pagamento de quinquênio a 40 servidores. Um deles chega a ganhar por mês, só com esse benefício, R$24 mil. “Esses apadrinhados são exceções e não a regra. Eles é que devem ser enquadrados, não os servidores que ganham pouco e levam a Comurg nas costas”, afirma o vereador.

A proposta de Elias é que os servidores que recebem pouco, como garis e coletores de lixo, sejam compensados com alguma medida que evite o impacto do corte determinado pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

A pedido da vereadora Priscilla Tejota (PSD), o Tribunal de Contas do Município (TCM) fez auditoria na Comurg. No início deste mês, o Tribunal expediu medida cautelar determinando que a prefeitura faça o recálculo dos quinquênios; não conceda incorporação de gratificações aos trabalhadores e não firme nova Convenção Coletiva nem aditiva às regras vigentes que possam lesar o patrimônio da Companhia.