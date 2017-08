Vereadores formam comissão do Plano Diretor de Goiânia

Foi acirrada a disputa pelas cinco vagas para a comissão de vereadores que vai participar da atualização do Plano Diretor de Goiânia em conjunto com os técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh). Apesar de a prerrogativa das nomeações, conforme o regimento interno, ser do presidente da Casa, Andrey Azeredo (PMDB), os parlamentares buscaram apoio ...