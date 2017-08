Vereadores apontam irregularidades no serviço de sincronização de semáforos em Goiânia

Os contratos de aquisição e manutenção dos equipamentos usados para sincronizar os semáforos de Goiânia, firmados entre a Prefeitura de Goiânia e a empresa Dataprom, foram questionados pelos vereadores na Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura irregularidades na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT). Nesta segunda-feira (21), dois servidores da pasta municipal foram ouvidos na Câmara.

Segundo os vereadores, no edital havia a exigência de liberação do protocolo de comunicação, que consiste em um conjunto de dados, para que pudesse ser feita a interligação com controladores de marcas diferentes. Mas os controles não foram liberados pela Dataprom, que é a principal operadora do serviço deste 1997, e, dessa forma, novos acordos foram celebrados com dispensa de licitação, após a alegação de que deveriam ser equipamentos da empresa fornecedora para que fossem compatíveis aos demais.

“A não exigência do processo licitatório só é cabível quando não existem outras empresas que produzam equipamentos e tecnologia semelhantes no mercado. Não é o caso. Nós sabemos de outras empresas que possuem equipamentos compatíveis e que podem fazer o controle do sistema semafórico da capital”, explica o vereador Elias Vaz, presidente da CEI.

Por meio das informações do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), os parlamentares calculam que o município pagou à Dataprom mais de R$ 11 milhões entre 2002 e 2017 para aquisição e manutenção dos controladores. Segundo os documentos, em 1997, o controlador custou R$ 2,7 mil à SMT. Já em 2000, o valor pago pelo mesmo equipamento foi de quase R$ 13 mil.

“Se aplicasse a inflação sobre o equipamento adquirido em 1997, o controlador sairia em torno de R$ 7 mil. Então o aumento do valor do mesmo equipamento, mesmo fabricante, foi muito mais caro do que adquirido em processo licitatório. O que fortalece que a ausência de licitação acaba em desvantagem para o município”, afirma Vaz ao site G1.

Vinculação

Os servidores Carlos Alberto de Miranda e Sérgio Fernandes Bittencourt da SMT afirmaram durante o depoimento nesta manhã que não tinham conhecimento da exigência de liberação do protocolo. Ambos ressaltaram que já alertavam sobre a necessidade de medidas que reduzissem a dependência do serviço com a Dataprom.

“A gente sempre procurou que o software fosse adquirido para que a gente ganhasse liberdade. A nossa visão sempre foi essa, que a gente não ficasse dependente”, declarou Bittencourt durante depoimento.

Os vereadores devem ouvir mais servidores, ex-secretários e dirigentes da empresa nas próximas semanas. Eles estudam recomendar à SMT a solicitação da liberação do protocolo de comunicação para evitar problemas como o que ocorreu em janeiro, quando a Dataprom suspendeu o serviço por atraso no pagamento.