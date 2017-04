Vereadora propõe limitação de gastos da prefeitura de Goiânia com publicidade

Matéria que limita os gastos da prefeitura de Goiânia com publicidade foi apresentada esta semana pela vereadora Tatiana Lemos (PCdoB). Mediante a proposta, a gestão municipal somente poderá gastar um centésimo por cento do orçamento aprovado no ano com propaganda institucional.

“Nos últimos anos temos assistido a um substancial aumento dos gastos públicos que decorre da volúpia dos governantes em realizar promoção pessoal utilizando de forma indevida os artifícios da propaganda institucional”, justifica a parlamentar.

Tatiana expôs uma série de gastos efetuados em 2016 pelo Município que totalizaram R$ 30 milhões. “Documentos assinados pelo secretario municipal de Comunicação beneficiaram as empresas Cantagalo com R$ 10 milhões, Casa Brasil com R$ 9,5 milhões, Mancini Comunicação com R$ 3 milhões, Cannes Publicidade com R$ 3 milhões, Type Propaganda, R$ 4,5 milhões”.

Para ela, esses gastos não coadunam com a situação financeira que a Prefeitura vem enfrentando desde a gestão passada. “Diante de vários cortes que atingiram sensivelmente a prestação dos principais serviços a Prefeitura publicou essa série de aditivos de contratos com agências de publicidade”, relata.