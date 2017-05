Vereador reage a assalto, mata bandido e deixa outro em estado grave

O vereador Dr. Gilberto Lima (PMN) voltava da Câmara dos Vereadores para casa na desta quarta-feira (10), quando foi abordado por dois ladrões. O político reagiu atirando contra os bandidos, matando um e ferindo outro. O crime aconteceu na Avenida Brasil, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A vítima que faleceu foi identificada como Kaio Alves da Fonseca, de 18 anos. Ele foi atingido no pescoço e na cabeça e morreu ao dar entrada no Hospital Albert Schweitzer.

O segundo assaltante, Carlos Eduardo de Souza Maciel, de 19 anos, foi baleado no abdômen e passou por cirurgia durante a madrugada. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do município, o estado dele é grave.

O gabinete do parlamentar informou que Dr. Gilberto só reagiu quando os bandidos o confundiram com um policial. Ao jornal carioca EXTRA, o vereador de 57 anos contou que durante a ação dos ladrões precisou se jogar no chão e sofreu algumas escoriações, mas não foi ferido por nenhum dos disparos.O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).