Vereador embriagado atropela e mata ciclista

Um vereador de Mara Rosa, no Norte do Estado, foi preso na noite desta terça-feira (8), por dirigir embriagado, atropelar uma ciclista e fugir do local sem prestar os primeiros socorros.

A vítima, uma mulher de 60 anos, foi socorrida no local, encaminhada para uma unidade médica do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O vereador Luiz Carlos Barcelos, conhecido como Batata, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), foi preso pela Polícia Militar (PM) horas depois.

De acordo com a PM, um exame médico foi realizado e comprovou que ele apresentava estado de embriaguez.

O vereador e o carro utilizado no crime foram levados para a delegacia. Luiz Carlos ficará preso à disposição da Justiça.