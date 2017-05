Vereador acusa CMTC de ser conivente com ações das empresas de transporte coletivo

O vereador Clécio Alves (PMDB), que preside a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Transporte Coletivo, afirmou que a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) deveria fiscalizar o serviço e até mesmo punir as empresas que vem descumprindo o contrato nos termos que se referem à qualidade, mas no lugar, vem defendendo e se omitindo em seu papel. A acusação foi feita nesta sexta-feira (8) na Câmara de Goiânia.

Os integrantes da CEI do Transporte Coletivo ouviram o advogado da CMTC, Vladimir di Coimbra e o ex-presidente da companhia, Murilo Ulhôa, sobre a defesa feita na ação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) contra as empresas que prestam serviço de transporte em Goiânia. “O advogado vem atuando como defensor das empresas e não fiscalizador e isto é prevaricação”, disse Clécio Alves.

O MP-GO acusa as quatro empresas, Rápido Araguaia, HP Transportes Coletivos, Viação Reunidas, Cooperativa de Transportes do Estado de Goiás (Cootego), e Metrobus de descumprirem o contrato de concessão oferecendo péssimo serviço para os passageiros da capital.

Um exemplo, segundo a CEI, é a falta da cobrança do repasse de 2% que as concessionárias deveriam fazer mensalmente à CMTC para investimentos no setor. O advogado justificou que o departamento jurídico do qual é servidor cumpre ordens da diretoria sobre ações serão ajuizadas ou não já que são “decisões políticas e não jurídicas” e que não havia um relatório das áreas operacionais e administrativas informando ao setor jurídico questões técnicas.

Já Ulhôa contou que preferiu as vias administrativas e não jurídicas para cobrar o recurso, que segundo ele, é indispensável para a CMTC. Ele adiantou que a companhia recebeu no período em que foi presidente, de junho de 2015 a fevereiro de 2017, várias multas por descumprimento do contrato, mas que no caso da Metrobus, isso não foi possível, pois é uma entidade estadual que depende da secretaria de Finanças.

Em tom de ironia, o vereador Romário Policarpo (PTC), questionou o motivo da CMTC também não utilizar o método de recursos administrativos quando vão definir os aumentos das tarifas, já que os ofícios apresentados sobre a falta de cumprimento do contrato circulam há dois anos sem solução.

Outro descumprimento por parte das empresas e que a CMTC não vem fiscalizando, ainda de acordo com os vereadores, é o repasse do Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) para as prefeituras, fato levantado pelo relator Anselmo Pereira (PSDB). O ex-presidente informou que esta cobrança deve ser feita pelas secretarias de finanças das prefeituras que compõem a Região Metropolitana.

Anselmo Pereira também quis saber a respeito da contrapartida do poder público estadual, já que é um gestores do sistema do transporte metropolitano. Murilo informou que desconhece a participação em forma de recursos do Estado para a CMTC. “O Estado de Goiás é o sócio inadimplente não executado do sistema”, declarou Anselmo.

Juarez Lopes (PRTB) concordou com os colegas de que houve crime de prevaricação por parte dos dois gestores da CMTC, já que era do conhecimento público, noticiado pela mídia e tema de ação no MP-GO os inúmeros problemas do transporte coletivo de Goiânia.

Os membros da CEI concluíram que a CMTC que deveria ser o braço do poder público para organizar e fiscalizar o sistema do transporte e os serviços, na verdade é o braço das empresas concessionárias, vencedoras da licitação, para “explorar o serviço contra o usuário”.