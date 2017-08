‘Vendo que é uma petralha agredida fico até feliz’: comentários apoiam agressão à professora

O caso da professora Márcia Friggi, de Indaial (SC), ganhou total atenção nesta segunda-feira (21) após a própria docente ter contado em seu Facebook que tinha sido agredida por seu aluno de 15 anos depois que ele foi repreendido.

Márcia ainda compartilhou fotos do seu rosto ensanguentado, afirmando que recebeu uma sequência de socos do estudante e que se sentia “dilacerada” após o ocorrido.

No entanto, enquanto muitos se solidarizaram com a história da professora e enviaram mensagens de apoio, questionando os rumos da educação no Brasil, alguns foram ao Facebook da docente e a acusaram de “receber o que plantou”, em especial por causa de suas posições políticas de esquerda.

"Bem feito", "Teve o que mereceu", "Está colhendo o que plantou" e outras frases foram proferidas nas redes sociais, colocando também a professora como a culpada da agressão. Confira: