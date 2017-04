Vendedora tem joias e carro avaliados em R$ 1 milhão roubados em Itumbiara

Uma vendedora teve o carro, as joias, avaliadas em R$ 1 milhão, dinheiro e cheques roubados em Itumbiara, no Sul do Estado. O caso aconteceu nesta terça-feira (4). Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM) do município, a vítima chegava de carro na casa da irmã quando foi abordada por dois homens armados em uma motocicleta. Eles a renderam e fugiram com o carro da vendedora.

Dentro do veículo, porém, havia cinco mil reais em dinheiro e cheques, além das joias. A PM foi acionada em seguida. O automóvel foi encontrado abandonado em uma rua de Itumbiara. As joias estavam no veículo e também foram recuperadas. A dupla continua foragida e, até o momento, não se sabe o motivo para que os homens tenham abondonado os itens. A PM relata que o dinheiro e os cheques foram levados.