Vendedor de roupas sobrevive a assalto em que sofreu 36 facadas na GO-060, em Goiânia

O vendedor de roupas Leonardo José de Souza sobreviveu a 36 facadas durante um assalto na rodovia GO-060, em Goiânia. Dois jovens suspeitos de cometerem o crime foram presos e apresentados pela Polícia Civil nesta segunda-feira (28). Eles integravam um bando que roubou o veículo da vítima, R$ 1,8 mil, o celular e cerca de 500 peças de roupa.

O crime aconteceu no dia 11 de agosto. Segundo relatou o delegado responsável pelo caso, Valdemir Pereira, ao site do G1 Goiás, os suspeitos Daniel Ribeiro da Cruz, de 19 anos, e André Brasil Ribeiro, 18, confirmaram em depoimento que utilizaram a ajuda de duas adolescentes que fingiram ser prostitutas para atrair a vítima. Assim que Leonardo parou o veículo na beira da pista, os dois, com ajuda de mais um homem e um adolescente, saíram da mata e esfaquearam o comerciante. Em seguida eles fugiram.

“Os dois contaram que as meninas fingiram ser garotas de programa e ficaram na rodovia. A vítima, no entanto, disse que achou que as duas estavam pedindo carona e parou. Quando ele desceu, os outros quatro saíram do mato e deram as facadas”.

Mas, cerca de 30 minutos depois, os criminosos decidiram voltar para confirmar a morte do vendedor e aplicaram mais golpes, totalizando 36 facadas. “Quase a metade só na área da cabeça. Mas a vítima não morreu”, disse o delegado.

Leonardo está internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Em nota enviada ao POPULAR, a assessoria de imprensa da unidade de saúde informou que o paciente está na clínica cirúrgica, em estado regular, consciente e respirando espontaneamente.

Uma das adolescentes foi apreendida na sexta-feira (25) por roubar passageiros em um terminal de ônibus. Os outros suspeitos já foram identificados, mas ainda não foram presos.

Depoimentos

Daniel relatou ao delegado, em depoimento, que estava dormindo quando o grupo chegou em sua casa para tramar o crime. “Eu lembrei que estava pilhado para pagar meu aluguel, água, energia, essas coisas, e fui. Cada um se armou de uma faca e foi. A gente enquadrou ele para levar o carro, o que ele tivesse, mas ele correu para o rumo do carro com a mão na cintura e deu a entender que ele estava armado”, afirmou.

André, por sua vez, confessou que deu as facadas no vendedor, mas afirmou que já tinha desavença antiga com o homem. “Me chamaram para ir pegar um carro, aí fomos lá em casa pegar umas facas, mas eu já sabia que ia topar a vítima, que era o local que ele passava para voltar para casa. Vi o carro do cara vindo e falei para eles pararem ele”, contou.

No entanto, durante a apresentação da Polícia Civil do caso, hoje, os dois falaram que não tinham intenção de roubar nada da vítima e que foram apenas para matar o vendedor. “Eu já tinha discutido com ele em uma festa, pisei no pé dele, pedi desculpas e ele não aceitou, puxou uma arma e me ameaçou. Aí, para me defender, armei para matar ele. Analisei a rotina dele duas semanas, vi onde morava, onde passava, para conseguir pegar ele”, disse André.

Entretanto, o delegado não acredita nessa versão. “Trabalhamos com a tentativa de latrocínio, tanto que o carro da vítima, dinheiro, celular, tudo foi roubado. No depoimento mesmo eles falaram que foram para roubar”, explicou o delegado ao G1.