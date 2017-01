Vem pedágio aí: Governo vai privatizar 600 km de rodovias goianas

Cerca de 600 quilômetros de rodovias, em trechos de grande volume de tráfego de veículos, devem ser terceirizados através do Programa de Desmobilização do Governo de Goiás.

Entre os trechos, que partem de Goiânia, estão o da GO-070, entre Goiânia e a Cidade de Goiás; GO- 020, da capital até Cristianópolis e ainda na rodovia entre Caldas Novas e Morrinhos.

Em entrevista à CBN Goiânia, o presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincón, contou que o processo deve ocorre neste ano. “Deve vir em 2017. O estudo já foi concluído”, afirmou.

De acordo com Jayme, o Estado não deverá receber nenhum valor inicial pela concessão, pois isso pode encarecer o valor do pedágio. “A determinação do governador é para que faça o pedágio o menor possível”, contou.