Veja os melhores horários para viajar pelas BRs 060 e 153 no feriado do Dia do Trabalho

Com o feriado de Dia do Trabalho (1º de maio), muitos já viajam nesta sexta-feira (28), para aproveitar melhor os dias de descanso. Pensando nisso, a Triunfo Concebra informa que os melhores horários para viajar pelas BRs 060 e 153 são no sábado (29), após às 14h e a volta na segunda-feira (1), até às 12h.

A concessionária reforçou o número de funcionários nas praças de pedágio mais movimentadas e o atendimento com a Operação Papa Fila nas praças de Goiás (Alexânia, Goianápolis e Itumbiara) e na praça de Florestal na BR-262, em Minas Gerais. Colaboradores recolherão as tarifas de pedágio antes dos veículos chegarem nas cabines.

Em caso de necessidade de socorro médico ou mecânico, o motorista deve acionar a concessionária através do SOS Concebra pelo número 0800 060 6000.

Atendimento médico e mecânico

O motorista também pode utilizar um dos 24 SAUs – Serviço de Atendimento ao Usuário – localizados a cada 50 km nas BRs 060, 153 e 262. Neles são oferecidos sanitários, sanitário PNE, fraldário, área de descanso e água.

As praças de pedágio da Concebra estão localizadas em:

Goiás (Alexânia; Goianápolis; Professor Jamil e Itumbiara)

Minas Gerais (Prata; Fronteira; Florestal; Luz; Campos Altos; Perdizes e Campo Florido)



Dicas para uma viagem segura e tranquila

Tenha no celular o número do SOS Concebra 0800 060 6000;

Revise as condições gerais do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção para os equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e sinalização, combustível e documentação de porte obrigatório;

Use sempre o cinto de segurança, inclusive no banco de trás;

Respeite os limites de velocidade na rodovia;

Use faróis acesos mesmo durante o dia, agora é lei.