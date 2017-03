Veja os estragos causados pela chuva que atingiu Goiânia nesta segunda

Atualizada às 19h46 - 27/03/2017

A forte chuva que caiu na tarde desta segunda-feira (27) provocou estragos em alguns pontos de Goiânia. No Setor Pedro Ludovico, na Terceira Radial, uma árvore caiu e o trânsito ficou complicado pra quem seguia no sentido Parque das Laranjeiras.

Uma árvore também caiu sobre os fios da rede elétrica e em um veículo que estava estacionado na Rua 55, no Setor Central. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.Devido à queda, parte da fiação foi rompida e fornecimento de energia vai precisar ser interrompido pela Celg para que uma equipe dos Bombeiros faça o corte da planta. A via está isolada e não há previsão para o término da ocorrência.

Rodoviária de Goiânia

Já no Terminal Rodoviário de Goiânia, no Setor Central, a força do vento arrancou uma árvore pela raiz e causou estragos em um carro.

Um táxi foi atingido por uma barra de metal que sustentava a cobertura do estacionamento.

Em nota, a assessoria de imprensa do Araguaia Shopping informou que a equipe técnica trabalha para a realização dos reparos necessários e que o local funciona normalmente.

Ainda de acordo com eles, apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

Veja imagens dos estragos causados pela chuva: