Veja onde se vacinar contra a febre amarela em Goiânia

Após a confirmação da morte de um macaco do zoológico de Goiânia por febre amarela, os moradores da capital começam a se preocupar com a possibilidade de um surto da doença na cidade, mesmo com a marca de 94% da população já vacinada contra a febre amarela.

O superintendente de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Goiânia, Robson Azevedo, recomenda que as pessoas que caminham ao redor do zoo e residem nas proximidades de cerca de 200 metros estejam vacinadas.

O POPULAR divulga abaixo uma lista com os 14 postos onde é possível tomar a vacina contra a febre amarela em Goiânia.

Região Campinas-Centro

1. Cais Campinas

Endereço: Rua P-30 esquina com Rua P-26 – Setor dos Funcionários (Praça de Esportes)

Telefones: 3524-1930 e 3524-1932

2. Cais Deputado João Natal

Endereço: Av. Industrial Qd. D-13 Lt. 16 e 17 - Setor Vila Nova (próximo ao posto Juliana)

Telefones: 3524-1826 e 3524-1827

Região Leste

3. Cais Jardim Novo Mundo

Endereço: Av. New York Qd. 137 S/Nº - Jardim Novo Mundo. Telefones: 3524-1890 e 3524-

1891

4. Cais Chácara do Governador

Endereço: Rua Df-02 Lt 14 esquina com Rua Df-18 - Chácara do Governador. Telefones:

3246-3107 e 3246-3108

5. Cais Parque Amendoeiras

Endereço: Av. Francisco Ludovico de Almeida Qd.24 S/N - Setor Parque das Amendoeiras

Telefones: 3524-1835 e 3524- 1837

Região Noroeste

6. Cais Setor Cândida de Morais

Endereço: Av. Perimetral Norte esquina com MB 08 Qd. 09-B Lt. 01 S/Nº - Setor Cândida de

Morais. Telefones: 3524-1940 e 3524- 1941

7.Cais Finsocial

Endereço: Rua VF- 64 Qd.49 - Setor Finsocial

Telefones: 3524-3531/3533

Região Norte

8. Cais Jardim Guanabara III

Endereço: Rua Gb-14 esquina com Gb-37 Qd. 61 Lt. 17 - J. Guanabara III

Telefones: 3524-5050 e 3524-5051

Região Oeste

9. Cais Bairro Goiá

Endereço: Av. Santa Maria S/N Chácara Santa Rita - Bairro Goiás

Telefones: 3524-8200 e 3524- 8201

Região Sul

10. Centro Municipal de Vacinação – rotina e febre amarela

Endereço: Av. Edmundo Pinheiro de Abreu Qd. 216-A Lt. 05 - Setor Pedro Ludovico

Telefones: 3524-1676/1615

11. Centro Saúde Parque Amazônia

Endereço: Praça José Rodrigues de Morais Neto S/N - Parque Amazônia.

Telefones: 3524-1708 e 3524-2570amendoeiras

Região Sudoeste

12. Centro de Saúde Jardim Vila Boa

Endereço : Rua Almirante Barroso esquina com Rua Castro Alves S/Nº - Vila Boa

Telefones: 3524-1680 e 3290-6092

13. Centro de Saúde Vila União

Endereço: Rua U-47 S/Nº - Vila União

Telefones: 3524-1620 e 3524-1622

14. CSF - Residencial Eli Forte

Endereço: Rua EF 30 Qd. 27 Lt. 20, Residencial Eli Forte. Telefone: 3575-5240

Lembrando que estas unidades, com exceção do centro Municipal de Vacinação, farão apenas a vacina febre amarela e as de urgência (anti-tetânica e aintirrábica). As outras unidades, farão as demais vacinas do calendário nacional de vacinação.