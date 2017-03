Veja o ranking das melhores instituições de ensino superior de Goiás

O Ministério da Educação divulgou nesta quarta-feira (8), o ranking das melhores instituições de ensino superior do Brasil.

Foram avaliadas mais de duas mil faculdades e oito mil cursos. Foram levados em consideração o desempenho do curso, a estrutura da faculdade, a formação dos professores e os estudantes. As notas vão de um a cinco. Em Goiás, nenhuma instituição recebeu nota máxima.

Instituições

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS

FACULDADE DE CERES

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SENA AIRES

INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIÁS

FACULDADE MONTES BELOS

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

FACULDADES INTEGRADAS IESGO

FACULDADE BRASIL CENTRAL

FACULDADE PADRÃO

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC GOIÁS

FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DE RUBIATABA

FACULDADE DE IPORÁ

INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR

FACULDADE ARAGUAIA

IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO

FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA

FACULDADE DELTA

FACULDADE ALFREDO NASSER

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE CATALÃO

ESCOLA SUPERIOR ASSOCIADA DE GOIÂNIA

FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA

FACULDADE NOROESTE

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CATALÃO

FACULDADE ITAPURANGA

FACULDADE DO SUDESTE GOIANO

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PADRÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS

FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES

FACULDADE ALVES FARIA

FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ALMEIDA RODRIGUES

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

FACULDADE DE GOIÂNIA - UNIDADE 1

FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS

FACULDADE DO NORTE GOIANO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ÍTALO BOLOGNA

FACULDADE PADRÃO

INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA

FACULDADE MINEIRENSE

FACULDADE SUL DA AMÉRICA

FACULDADE CAMBURY DE FORMOSA

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS DE ANICUNS

FACULDADE QUIRINÓPOLIS

FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ

FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES

FACULDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DE GOIATUBA

FACULDADE LIONS

FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA

FACULDADE ANHANGUERA DE VALPARAÍSO

INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR OBJETIVO

FACULDADE RAÍZES

FACULDADE SUL-AMERICANA

FACULDADE SERRA DA MESA

FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL

FACULDADE DE INHUMAS - FAC-MAIS

FACULDADE DE CALDAS NOVAS

FACULDADE PHÊNIX DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DO BRASIL

FACULDADE DA IGREJA MINISTÉRIO FAMA

FACULDADE ALIANÇA

FACULDADE DE JUSSARA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

FACULDADE DE PIRACANJUBA

FACULDADE JATAIENSE

FACULDADE CAMBURY

Em nível nacional, as notas foram distribuídas assim:

- 11,3% tiraram notas 1 e 2, que são insatisfatórias

- 57,7% tiraram nota 3

- 26,5% ficaram com conceito 4

- 1,2% dos cursos tiraram nota 5

Como pode ser observado, apenas a minoria conseguiu nota máxima. Na avaliação dos cursos de graduação públicos e privados, participaram da prova 447 mil universitários, que estavam se formando.

Os dados são de 2015 e têm como base as provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e outros índices coletados pelo Governo Federal. A prova foi dividida em questões específicas e conhecimentos gerais. As notas variam de 0 a 100, mas todas as áreas tiveram notas abaixo de 50 em conhecimentos específicos.

As mais altas foram em Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Design Gráfico e Economia. E as piores notas foram em Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Design de Interiores e Direito.

As instituições que tiveram notas insatisfatórias por dois anos seguidos podem ter os cursos desativados caso não melhorem em um prazo determinado pelo MEC.

Áreas avaliadas no Enade 2015

Administração

Administração Pública

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comunicação Social - Jornalismo

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

Design

Direito

Psicologia

Relações Internacionais

Secretariado Executivo

Teologia

Turismo

Comércio Exterior

Design de Interiores

Design de Moda

Design Gráfico

Gastronomia

Gestão Comercial

Gestão da Qualidade

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Gestão Pública

Logística

Marketing

Processos Gerenciais

Já em 2016, a prova avaliou estudantes de agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social, zootecnia e cursos tecnólogos nas áreas de agronegócio, estética e cosmética, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia.