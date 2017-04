Veja o dia de manifestações contra as reformas trabalhista e previdenciária pelo interior de Goiás

A greve geral que ocorre em todo o Brasil contra as Reformas da Previdência e Trabalhista mobiliza vários sindicatos e entidades desde o início da manhã desta sexta-feira (28).

Em Goiânia, no início da manhã os ônibus do Eixo Anhanguera não saíram da garagem da Metrobus, na Vila Regina. Integrantes da Força Sindical realizaram uma assembleia e decidiram participar da greve geral e em seguida seguiram ao encontro dos outros manifestantes reunidos na porta da Assembleia Legislativa.

Em Catalão, no sudeste do Estado, houve manifestação na BR-050, com participação de trabalhadores metalúrgicos e das mineradoras da região. Houve registro também de paralisação do transporte coletivo que roda na cidade.

Na região do Entorno os ônibus para Brasília não circulam nesta manhã por causa da greve dos rodoviários. Não houve registro de bloqueio nas estradas goianas, apenas nos trechos que pertencem ao Distrito Federal.

Em Jataí, no sudoeste goiano, houve manifestação na praça principal da cidade com cerca de 50 pessoas. Escolas municipais permaneceram fechadas. Os bancos abriram em horário diferenciado. Há registro também de que o serviço de Correios funciona apenas parcialmente.

Na região sul, em Itumbiara, o Cartório Eleitoral foi fechado e quatro escolas estaduais permaneceram fechadas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as unidades funcionam normalmente.

Em Rio Verde não aconteceu nenhuma manifestação nesta manhã, só há previsão de movimentação para o período da tarde.

Em Anápolis, na região central de Goiás, houve apenas manifestação de estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Eles bloquearam o trecho da BR-060, que passa em frente ao campus de Anápolis, mas a rodovia já foi liberada.