Veja alternativas para fugir da interdição do retorno da BR-153, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Triunfo Concebra fecharão, no próximo sábado (29), os retornos da BR-153 localizados no km 510, nos sentidos sul e norte, perto do Anel Viário. O impedimento será no sentido Goiânia-Aparecida de Goiânia, na alça da via, em frente à subestação da Celg.

As novas opções devem aumentar o trajeto dos motoristas em três quilômetros e cerca de cinco minutos. Estruturas metálicas impedirão o retorno para aqueles que estão na altura do bairro Jardim Pampulha. Confira algumas opções de caminhos para fugir do trecho no final do texto.

A medida foi tomada em função do elevado índice de acidentes no local. Um levantamento da PRF mostrou que nos últimos cinco anos, de 2012 a 2016, 453 acidentes foram registrados no km 510, sendo que 164 pessoas ficaram feridas e quatro perderam a vida.

Protesto

No final da tarde de quinta-feira (27), cerca de 50 pessoas se aglomeraram no KM 509 e bloquearam o sentido Goiânia-Aparecida da rodovia com faixas e pneus. Os manifestantes são moradores de bairros vizinhos ao retorno e reclamam da atitude.