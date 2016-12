Veja a programação do comércio no Natal em Goiânia

Neste ano, o Natal, 25 de dezembro, vai cair em pleno domingo. Portanto fique ligado no horário de funcionamento de estabelecimentos em Goiânia.

Shoppings

BURITI SHOPPING

Até sexta-feira (23) – lojas e praça de alimentação e lazer das 10h às 23h

Sábado (24) – lojas e praça de alimentação e lazer 9h às 19h

Domingo (25) - lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 12h às 22h

SHOPPING ESTAÇÃO GOIÂNIA

Até sexta-feira (23) - lojas das 9h às 21h e praça de alimentação das 9h às 22h

Sábado (24) - lojas das 8h às 18h e praça de alimentação das 9h às 18h.

Domingo (25) - shopping fechado

Goiânia Shopping

Horário especial de funcionamento

Até dia 23/12

Lojas:​​ ​abertura ​das 10 às 23 horas

Alimentação e Lazer: ​​ ​abertura ​das 10 às 23 horas

Dias 24/12 e 31/12

Lojas:​ ​ ​abertura​ das 10 às 19 horas

Alimentação e Lazer: ​​ ​abertura ​das 10 às 19 horas

Dia 25/12

Lojas: fechadas

Alimentação e Lazer: ​​ ​abertura das 10 às 19 horas​

Araguaia Shopping

Horário especial de funcionamento

De 19 a 23/12

Lojas: das 8 às 22 horas

Alimentação e Lazer: das 10 às 22 horas

Dia 24/12

Lojas: das 8 às 15 horas

Alimentação e Lazer: das 10 às 22 horas

Dia 25/12

Lojas: fechadas

Alimentação e Lazer: horário facultativo

Passeio das Águas Shopping durante o Natal

Data: 23 de dezembro

Horário: Lojas e Quiosques – das 9h às 19h

Alimentação e Lazer – das 9h às 19h

Cinema – abertura às 11h30 / Última sessão – 16h

Data: 25 de dezembro

Horário: Lojas e Quiosques – Fechadas

Alimentação e Lazer – Abertura facultativa das 11h às 21h

Cinema – abertura às 15h30 / Última sessão – 21h

Outlet Premium Brasília

Data: até 23 de dezembro

Horário: Lojas e Quiosques – das 9h às 22h

Data: 24 de dezembro

Horário: Lojas e Quiosques – das 9h às 16h

Data: 25 de dezembro

Lojas: Fechadas

Flamboyant Shopping Center

Horário especial de funcionamento

23/12

Das 8h às 23h horas

Dia 24/12

Das 10 às 19h

Dia 25/12

Área de alimentação: 12h às 22h30

Rede Bretas

20 de dezembro a 23 de dezembro - Funcionamento das 07 horas às 23 horas

24 de dezembro - Funcionamento das 07 horas às 20 horas

26 de dezembro a 29 de dezembro - Funcionamento em horário normal

COMÉRCIO

Nos próximas dias 25 de dezembro e 01 de janeiro o comércio de rua e shoppings não poderá convocar seus empregados para o trabalho. A deliberação está registrada na Convenção Coletiva assinada pelo Sindilojas-GO (Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás) e sindicato laboral

CULTURA

Centro Cultural Octo Marques e Vila Cultural Cora Coralina: estarão de recesso entre os dias 23 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017, retornando suas atividades administrativas no dia 2 de janeiro.

Teatro Goiânia e Centro Cultural Martim Cererê: encerram as atividades no dia 23 de dezembro, abrindo o período de recesso durante o mês de janeiro. Os teatros estarão abertos para espetáculos a partir de fevereiro de 2017.

Cine Cultura: A programação do cinema será suspensa nos dias 23, 24 e 25, 30 e 31/12, e 1º/1/2017. Entre os dias 22 e 29 de dezembro, o espaço mantém em cartaz os filmes Creepy, produção do Japão, dirigida por Kiyoshi Kurosawa, com sessões às 20h30; e Precisamos Falar do Assédio, da diretora Paula Sacchetta, no horário das 18h30.

O Cine Cultura funciona no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, e os ingressos custam R$ 8 (Inteira) e R$ 4 (Meia). Pessoas acima de 60 anos têm acesso livre. Contato: (62) 3201-4670.

Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON): O Palácio da Música terá atividade no dia 23/12, às 20h, recebendo o show Luau da Tribo, com Planta & Raiz e Maskavo. Informações sobre ingressos: (62) 99350-9766. https://www.facebook.com/luaudatribo/.

E para os adeptos a passeios de skate, patins e outras atividades de lazer (exceto a utilização de bicicleta adulta), a Esplanada Cultural Juscelino Kubitschek estará aberta ao público todos os dias, inclusive nos feriados de fim de ano. Já a área administrativa do Centro Cultural suspende o atendimento nos dias 23, 24, 25, 30 e 31/12, e dia 1º/1, retornando o funcionamento normal no dia 2/1/17.

Lembrando que a entrada pela Avenida Jamel Cecílio (saída para GO-020) permanece aberta 24 horas, mas o estacionamento (acesso local pela parte de trás do centro cultural) funciona das 8h às 20h.

Museu da Imagem e do Som (MIS): Fecha nos dias 23, 24, 25, 30 e 31/12 e 1º/1. O atendimento normal retorna no dia 2/1/17. Contato: 3201-4658.

Museu Pedro Ludovico Teixeira: Fecha nos dias 23, 24, 25, 30 e 31/12 e 1º/1. O atendimento normal retorna no dia 2/1/17. O museu funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 15h. A entrada é gratuita. Contato: 3201-4678.

Museu Zoroastro Artiaga: Fecha nos dias 23, 24, 25, 30 e 31/12 e 1º/1, retornando no dia 2/1/17. O museu abriga a exposição Povo Karajá, Arte, Memória e Sustentabilidade. A mostra reúne peças do acervo do museu contendo arte indígena, exemplares da fauna e flora do Cerrado, geologia, arqueologia, cultura popular e folclore. O funcionamento da unidade é de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 15h, com entrada gratuita. Contato: 3201-4676 / 3201-4675.

Museu de Arte Contemporânea (MAC): Fecha nos dias 23, 24, 25 e 30 e 31/12 e 1º/1, retornando as atividades administrativas no dia 2/1/17.

Bibliotecas Braile e Pior Vargas: Fecham nos dias 23, 24, 25, 30 e 31/12 e 1º/1, retomando as atividades no dia 2/1/17, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Contatos: 3201-4653 / 3201-4618.

Gibiteca Jorge Braga: Fecha nos dias 23, 24, 25, 30 e 31/12 e 1º/1, retornando as atividades administrativas no dia 2/1/17. Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.