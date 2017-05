Veículos são flagrados a quase 200 km/h em Goiás no feriado pela PRF; veja

Uma Mercedes a 174 quilômetros por hora (km/h). Um veículo Gol a 180 quilômetros por hora (km/h). Esses são apenas alguns dos diversos flagrantes registrados durante o final de semana e o feriado deste 1º de maio, Dia do Trabalhador, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais que cortam Goiás.

E esses já mencionados, no entanto, não são sequer os recordistas. O flagrante mais impressionante também é de um veículo da marca Mercedes, dessa vez branco. As imagens mostram o carro a 193 km/h. Outro automóvel estava a 183 km/h. As principais ocorrências, segundo a PRF, foram registradas na BR-060, trecho entre Anápolis e Brasília, como o caso com a velocidade mais alta.