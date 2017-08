Veículos retidos por infrações de trânsito serão leiloados em Goiânia

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), e o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), vai realizar nos dias 15, 16 e 17 de agosto um leilão na modalidade de maior lance, para a venda de 93 motos recuperáveis, 3.256 sucatas aproveitáveis e 176 sucatas com motores inservíveis, além de 49 carros recuperáveis, 802 sucatas aproveitáveis e 212 sucatas aproveitáveis com motor inservível.

Segundo o presidente da Comissão de Leilão da SSPAP, Lindon Jonson Rodrigues de Barros, a expectativa é de que seja arrecadado R$ 3,5 milhões com a venda dos veículos que foram retidos por infração de trânsito e levados para os pátios do Detran há mais de 60 dias. “O leilão será aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas”, informa. Ele lembra que há diversos lotes com veículos em boas condições de uso.

Os veículos ficam disponíveis para visitantes até quarta-feira (16), no pátio da MC Leilão, na Avenida Perimetral Norte esquina com Rodovia GO-080, saída para a cidade de Nerópolis. Os interessados podem checar as condições dos produtos ofertados no horário das 9 às 12h e das 13 às 17h, exceto sábado e domingo.

O edital está disponível nos sites: www.ssp.go.gov.br e www.mcleilao.com.br . Mais informações pelos telefones: 62-3208-8285 (MC Leilão), ou 62-3201-1022 (Comissão Especial de Leilão da SSPAP).