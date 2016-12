Veículos pesados estão proibidos de circular na passagem de ano em alguns trechos de Goiás

As rodovias com destino às cidades turísticas goianas terão a circulação de veículos pesados restrita no feriado de Ano Novo, dias 30/12 e 01/01, pela Agetop. O descumprimento da restrição gera penalidades previstas no artigo 187-1, da Lei Federal n° 8.503 de 1997. A medida é válida para veículos de carga pesada que transitarem em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida.

A restrição ocorre na sexta-feira, dia 31, no período entre 12 e 20 horas e no domingo, dia 1º, das 7 às 20 horas com exceção para veículos de transportes de cargas perecíveis como leite e seus derivados, frutas, verduras e produtos frigoríficos.

Está vetada a circulação dos seguintes veículos: rodotrem nove eixos, bitrem nove eixos, bitrem sete eixos, Romeu e Julieta, Tri-trem, Treminhão, Guindaste, boiadeiro, Linha de Eixos, Cegonheiros, ou seja, qualquer combinação de veículos, no transporte de cargas, superior a dois eixos e que exigem escolta (batedores).

Confira os trechos com circulação proibida

GO-010 – Luziânia-Vianópolis

GO-020 – Goiânia-Bela Vista de Goiás-Pires do Rio

GO-070 – Inhumas-Itaberaí-cidade de Goiás

GO-139 – Vianópolis-Entroncamento GO-217-Piracanjuba

GO-139 – Caldas Novas-Corumbaíba-Divisa Goiás/Minas Gerais

GO-139 – Entroncamento GO-020-Cristianópolis-Entroncamento GO-217

GO-217 – Entroncamento BR-153-Piracanjuba-Caldas Novas

GO-225 – Entroncamento BR-414-Corumbá-Pirenópolis

GO-330 – Pires do Rio-Catalão-Três Ranchos

GO-338 – Entroncamento BR-060-Abadiânia-Planalmira-Pirenópolis

GO-431 – Entroncamento BR-153-Pirenópolis