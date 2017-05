Veículos pegam fogo em Goiânia

Dois veículos pegaram fogo na tarde deste sábado (13), em pontos diferentes de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um ônibus do transporte coletivo pegou fogo próximo ao Terminal Praça da Bíblia. O motorista do ônibus conseguiu controlar as chamas usando um extintor. No entanto, uma pessoa ficou ferida durante a saída dos passageiros.

A vítima caiu e teve ferimentos leves, segundo os Bombeiros, e foi levada para o Cais da Nova Vila. As equipes realizaram apenas o rescaldo do fogo. No Setor Veredas do Buriti Ville, um caminhão baú ficou completamente queimado após um incêndio.

O proprietário do veículo disse para os Bombeiros que o fogo teria começado em um lote baldio vizinho é passado para o caminhão. Ninguém ficou ferido.