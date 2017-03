Veículos fogem de bloqueio policial, atolam em plantação de milho e dois são presos em Jataí

Dois homens de 30 e 39 anos foram presos com vários produtos eletrônicos oriundos do Paraguai, na BR-060, município de Jataí, após fugirem de bloqueio policial e ficarem atolados em uma plantação de milho, na tarde dessa terça-feira (21).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe fazia ronda pela rodovia quando percebeu que um VW Saveiro desviou do bloqueio de fiscalização e entrou por uma estrada vicinal, desaparecendo em meio a uma plantação de milho.

Em seguida, os agentes tentaram seguir o carro, quando se depararam com dois veículos, um Hyundai HB 20 e um Nissan Livina, atolados em um lamaçal. Ao verificarem o interior dos veículos, os agentes encontraram vários produtos eletroeletrônicos no Nissan.

Após busca no local, os policiais encontraram o condutor do Livina, que confessou ser o dono da mercadoria. De acordo com o suspeito, o carregamento foi adquirido em Pedro Juan Caballero e seria distribuído em camelódromos de Campinas.

Já o condutor do HB 20, fugiu e só foi encontrado algumas horas depois, quando tentava embarcar no Terminal Rodoviário da cidade.

De acordo com levantamentos preliminares, o condutor do HB 20 acompanhava o motorista, do Livina, para que pudessem chegar até Goiânia e não serem parados pela fiscalização. Os suspeitos foram presos e a ocorrência encaminhada à Polícia Federal local.