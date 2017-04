Vaquinha online para tratamento

Para custear viagens e gastos que a família terá com o tratamento de Isaac, a cabeleireira Aline Siqueira Lima, de 35 anos, lançou uma vaquinha online no final de março deste ano. Até o momento, a família arrecadou R$ 1.775 e o objetivo é conseguir R$ 25 mil até o fim do ano. Conforme a mãe de Isaac e Davi, ambos com a rara Síndrome da Imunodeficiência Combinada Grave (SCID)...