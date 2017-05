Vaquinha arrecada R$ 13 mil para gastos da família

Na internet, amigos e conhecidos de estudante universitário Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, organizam uma campanha para cobrir os gastos da família do estudante, que é de São Paulo e precisa pagar estadia e passagens. No site Vakinha, que serve para campanhas com esse intuito, a meta de R$ 10 mil já foi ultrapassada: até o fechamento dessa reportagem, já eram ma...