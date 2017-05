Vaquinha é criada para comprar novo cassetete ao PM que atingiu estudante da UFG

Teve início no final da noite do domingo (30) uma vaquinha nas redes sociais destinada à aquisição de um novo cassetete ao policial militar (PM) que teve o item destruído, logo depois de desferir um golpe no rosto do estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG), Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos. O caso aconteceu na última sexta-feira (28) no decorrer de um protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária em Goiânia.

A página criada, no entanto, não disponibiliza um link para que as pessoas façam uma doação. O organizador Felipe Diehl criou um evento, que dura até o dia 13 de maio, no qual 1,2 mil pessoas demonstraram interesse e outras 836 afirmaram que devem comparecer.

Na postagem, o criador, que é da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, afirmou que não consegue entender o ocorrido. “Já vi e revi várias vezes as fotos e o vídeo que está circulando na internet e não consigo entender como o governo investe em cassetetes tão fracos e que quebram na primeira porrada. Um cassetete fraco desse jeito impediria que o PM se defendesse de um próximo ataque, deixando-o totalmente desprotegido”.

Ele complementou que “como forma de remediar essa situação” está lançando a vaquinha para a doação de um “cassetete novinho, de primeira linha, para o PM de Goiânia, a fim de que ele possa continuar realizando o seu trabalho de maneira eficiente e profissional, sem riscos à sua segurança. Confirme presença e convide seus amigos a colaborarem também!”, destacou.

Já na sua página oficial, Felipe Diehl declarou que já se infiltrou em movimentos de esquerda e sabe que “o risco de morrer é alto, tanto por parte do fogo amigo quanto por ser descoberto pelo inimigo. No entanto, "inocentes" em manifestações de esquerda são tão raros que a regra de meter o cacete se justifica. Sempre haverá uma exceção, mas não tente inverter os valores. A maioria dos manifestantes é bandida ou cúmplices, o que, para mim, é a mesma coisa. Quer manifestar sem apanhar da PM? Vem pra direita!”, postou. A reportagem tentou contato com Felipe, contudo, até o momento, ele não respondeu aos questionamentos.

Nos comentários há quem diga que essa postagem é uma provocação àquela vaquinha criada para ajudar os familiares a permanecerem em Goiânia durante a recuperação do estudante universitário Mateus. No site Vakinha, que serve para campanhas com esse intuito, a meta de R$ 10 mil já foi ultrapassada: já eram mais de R$ 13 mil confirmados e R$ 84 mil em boletos à receber.

Polícia

O subcomandante da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), Augusto Sampaio de Oliveira Neto, não quis falar com O POPULAR. O jornal fez tentativas no sentido de conseguir uma declaração do policial sobre o seu afastamento das ruas - ele trabalhará, por ora, com serviços administrativos. A decisão foi tomada pelo comandante da PM de Goiás, coronel Divino Alves.

Saúde

Sedado e intubado desde a agressão, que aconteceu durante uma manifestação em Goiânia, Mateus passa por hemodiálise, o que não significa, necessariamente, uma piora no quadro. Segundo a assessoria do HUGO, é normal que pacientes em coma induzido passem pelo procedimento devido à grande quantidade de remédios aos quais eles são submetidos. Mateus também apresentou um quadro de pneumonia.