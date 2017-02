Vapt-Vupt inaugura sua décima unidade em shopping de Goiânia

A Região Leste de Goiânia irá receber, em breve, a décima unidade do Vapt Vupt da capital e a 76ª do Estado. Instalada no Shopping Lozandes, no Park Lozandes, a sala terá 419m² e deverá atender uma média de 1.500 pessoas diariamente.

A intenção, segundo o superintendente de gestão do órgão, Cleiton de Oliveira Assunção, é promover o acesso dos habitantes da região à execução de serviços públicos de forma ágil. O início das atividades da nova unidade está previsto para abril deste ano. Serão disponibilizados mais de 800 serviços a partir dos órgãos Detran, Secretaria de Segurança Pública, Ipasgo e Procon entre outros.

Com mais de 220 mil habitantes, de acordo com o mais recente Anuário Estatístico de Goiânia da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Segplan/2012), a Região Leste, segundo Cleiton, carece do serviço. "Atualmente, os moradores desse lado da cidade que precisam de acesso serviços públicos precisam deslocar cerca de sete quilômetros. Com a implantação, reduziremos esse trajeto".



Serviço

Shopping Lozandes (Av. Olinda com Av. PL 3 e Rua PLH-1, no Park Lozandes)