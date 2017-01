Vapt Vupt de Rio Verde muda horário de atendimento

A Superintendência de Gestão do Vapt Vupt informa que com a posse dos novos prefeitos em 1º de janeiro alguns servidores da Prefeitura que estavam à disposição dos Vapt Vupt foram exonerados. É o caso da cidade de Rio Verde.

A Segplan acrescenta que está readequando a carga horária dos servidores que permanecem trabalhando para que os serviços prestados à população não sejam prejudicados. Além disso, a secretaria diz que vai negociar com os prefeitos para que façam a relocação de pessoal o mais breve possível.

No caso específico de Rio Verde, a unidade do Vapt Vupt, a partir de hoje, funciona ininterruptamente das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira, e só volta a abrir aos sábados quando a Prefeitura colocar servidores à disposição do órgão, segundo a Segplan.