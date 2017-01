Vai viajar: saiba que bater palmas ajuda pais a encontrar crianças perdidas na praia

O que você faz quando encontra uma criança perdida numa praia? Uma estratégia, utilizada nas areias da Argentina, vem sendo adotada em algumas cidades do Brasi. Ela consiste em, ao encontrar uma criança perdida, colocá-la nos ombros e os demais banhistas batam palmas.

Para o secretário de Segurança Urbana Fronzio Calheira Mota de Vitória, onde a prática vem sendo comum, nessa época do ano aumenta a incidência de pequenos perdidos nas praias e, por isso, é importante que os banhistas adotem a iniciativa.

“Colocar a criança em um lugar alto é algo lógico, porque ela é pequena, se andar dada a mão dificilmente o pai que está procurando vai vê-la, em cima do ombro a possibilidade de visualização é maior. Se as pessoas também comprarem a ideia e de fato aplaudirem quando a criança for encontrada, vai ajudar muito”, disse.

De acordo com ele, por ser representante do poder público na praia, o guarda-vidas é o primeiro a ser acionado quando uma criança perdida é encontrada por um banhista, e com isso, o profissional acaba deixando de lado a principal missão dele.

“Deixa um pouco de ter atenção no seu principal trabalho, que é dar segurança aos banhistas, isso tira a efetividade do guarda-vidas”, destacou o secretário.

A universitária Tayna Nascimento Rocha, de 22 anos, que frequenta a Praia da Ilha do Boi, com os sobrinhos João Miguel Saad, de 5 anos, e Nicolas Nascimento, de 1 ano, aprovou a técnica.

“Eu vigio bastante, não deixo brincarem sozinhos e eles se afastam de mim, no máximo, um palmo de distância. Mas essa é uma boa iniciativa, e eu acredito que os banhistas irão aderir”, disse.