Vai viajar ou ficar em casa? Veja a previsão do tempo do último feriadão do 1° semestre em Goiás

O final de semana prolongado do Dia do Trabalhador, resultado da junção do sábado (29) e domingo (30) com o feriado, na segunda (1), é o último do semestre. Quem pensa em viajar, ou mesmo ficar em casa, deve observar a previsão, pois céu nublado e chuvas passageiras são esperados para a maior parte do estado.

Se você vai ficar em Goiânia, no sábado (29), de acordo com o ClimaTempo, a previsão é de céu com nuvens e chuva passageira. No domingo (30), a manhã deve ser de sol e permanece a possibilidade de chuva no final da tarde e início da noite. A temperatura nesses dois dias deve ficar entre 19° C e 29° C. Na segunda (1), o sol abre na capital, sem previsão de chuva e com termômetros marcando mínima de 20° C e máxima chegando a 30° C.

Segundo o meteorólogo Vitor Kratz disse que a massa de ar polar que passou a atuar no Centro-Oeste e Sudeste a partir dessa quinta-feira (27), não tem relação que a baixa na temperatura em Goiás.

Já quem for aproveitar as piscinas naturais de Caldas Novas vai encontrar o tempo um pouco melhor. O sábado deve ficar nublado, com chuva a qualquer hora do dia e temperaturas entre 19° e 24°C. No domingo e na segunda, porém, o sol abre para os goianos curtirem o feriado, sem previsão de precipitação de água nesses dias, com mínima de 17° C e máxima de 26° C.

Para desfrutar das atrações da cidade de Pirenópolis, o viajante deve se programar, já que o tempo vai ficar fechado com possibilidade de chover a qualquer momento no sábado, com mínima de 20° C e máxima de 29° C. No domingo, a situação começa a melhorar. O dia deverá ficar ensolarado com algumas nuvens, mas sem chuva. Na segunda, a situação se repete e o tempo deve ficar estável, com temperaturas entre 18° C e 30° C.

Catalão deve ter um sábado nublado com chuvas a qualquer momento. Só no domingo o sol deve abrir, permanecendo estável até a segunda. A temperatura vai variar de 16° C a 26° C.

Em Itumbiara, deve ter sol com muitas nuvens no sábado, podendo chover a qualquer momento. Mínima de 20° C e máxima de 26° C. No domingo e na segunda, o tempo deve ficar ensolarado, sem chuva, com temperatura entre 18° C e 28° C.

Segundo a previsão, São Simão terá sol e nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite nos três dias do final de semana prolongado. As temperaturas vão ficar entre 20° e 30°.

Para a cidade histórica de Goiás está previsto sol com nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer momento, no sábado. No domingo, deve haver sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Na segunda, o sol aparece de vez e o tempo se estabiliza, sem chuvas e com temperatura entre 19° e 31°.