Vagas em concurso público para PNE que não forem ocupadas serão preenchidas por demais concorrentes

O projeto número 713/17 foi aprovado em sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e divulgado nesta quinta-feira (6). A matéria permite que as vagas reservadas a portadores de necessidades especiais (PNE) em concursos públicos sejam preenchidas pelos demais candidatos aprovados no certame quando não houver aprovados portadores de deficiência suficientes

Segundo a Governadoria, a matéria não mexe na necessidade de medidas protetivas em favor das PNEs, mas que é necessária porque “do modo como o texto do dispositivo legal está disposto, ocorrendo sucessivos concursos públicos em que não haja deficientes aprovados, a administração pública chegará, em determinado momento, a se ver obrigada a realizar um concurso público somente com vagas para os portadores de deficiência, o que desvirtua o fundamento e a base principiológicas das ações afirmativas”.

O deputado Karlos Cabral (PDT) encaminhou voto contrário por não concordar que as vagas constitucionalmente reservadas à inclusão de pessoas com deficiência sejam preenchidas por pessoas não portadoras de deficiência. “O ideal seria fazer nova convocação”, afirmou. Além de Cabral, o projeto foi aprovado com os votos contrários também da Delegada Adriana Accorsi (PT), Luis Cesar Bueno (PT), Humberto Aidar (PT), Bruno Peixoto (PMDB), Lívio Luciano (PMDB), Wagner Siqueira (PMDB) e Isaura Lemos (PC do B).