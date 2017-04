Vacinação contra Influenza começa nesta segunda-feira (13) em Goiânia; veja o cronograma

Começa na próxima segunda-feira (17) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A abertura oficial em Goiânia será às 8h30 no Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico. As doses estarão disponíveis em 37 postos de saúde e a meta é imunizar no mínimo 315.865 goianienses até o encerramento da campanha, em 26 de maio. De acordo com a entrega das doses pelo Ministério da Saúde, foi estabelecido um cronograma para que todas as pessoas dos grupos com prioridade sejam imunizadas.

O cronograma visa minimizar as filas e otimizar o atendimento aos grupos prioritários. Serão repassadas sete remessas, um total de 370.850 doses para a capital goiana. É recomendado que as pessoas se organizem e acompanhem em quais dias a vacina estará disponível para o seu perfil.

Além da apresentação obrigatória de documento de identificação, para alguns grupos é preciso comprovar a necessidade de receber a vacina, como prescrição médica, certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento profissional.

A população deve ficar atenta já que além de datas específicas para cada perfil de pessoa, a SMS de Goiânia definiu também que a vacina contra a gripe estará disponível em 37 postos de saúde.

Trabalhadores e profissionais da saúde serão os primeiros a se vacinarem no período entre 17 e 20 de abril, mas para isso será necessário apresentar documento que comprove vínculo ou categoria profissional, como contra cheque ou crachá com foto. No Dia “D” da vacinação contra a Influenza, em 13 de maio, todas as pessoas dos grupos de risco poderão procurar um dos postos para se imunizar.

De 24 a 28 de abril será a vez dos idosos receberem a vacina contra a gripe. Em seguida, o cronograma prevê doses para gestantes, puérperas e crianças de seis meses até quatro anos, pessoas com doenças crônicas, professores, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Confira abaixo o cronograma e os lacais dos postos de saúde com as doses da vacina e programa-se para receber sua dose:

Região Campinas / Centro

Cais Campinas

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a domingo)

Endereço: Rua P-30 esquina com Rua P-26 – Setor dos Funcionários (Praça de Esportes). Telefones: 3524-1930 e 3524-1932

Cais Deputado João Natal

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Av. Industrial Qd. D-13 Lt. 16 e 17 - Setor Vila Nova (próximo ao posto Juliana). Telefones: 3524-1826 e 3524-1827

Centro de Saúde Vila Canaã

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Rua Langendoeffer Qd. 01 Lt. 01 S/N - Vila Canaã. Telefones: 3524-1645 e 3558-2826

CFS - Criméia Oeste

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (de segunda a sexta)

Endereço: Avenida Goiás Norte esquina c/ a Avenida Domingos Lemos do Prado s/n, Setor Criméia Oeste. Telefones: 3524-2471

UABSF - Setor Leste Universitário

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda-feira)

Endereço: Rua 218 Qd. A - 02 Lote 10, Setor Leste Universitário. Telefone: 3565-4824

Centro de Saúde Cidade Jardim

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h

Endereço: Praça Abel Coimbra (ao lado do CSU, na antiga praça da Feira da Cidade Jardim) – Setor Cidade Jardim. Telefones: 3524-1955 e 3524-1956

Centro de Saúde Vila Santa Helena

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Rua 21 Qd. 21 Lts. 21 e 22 - Vila Paraíso Telefones: 3524-1945 e 3524-1946

Região Leste

Cais Parque Amendoeiras

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Av. Francisco Ludovico de Almeida Qd.24 S/N - Setor Parque das Amendoeiras Telefones: 3524-1835 e 3524- 1837

Cais Jardim Novo Mundo

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Av. New York Qd. 137 S/Nº - Jardim Novo Mundo. Telefones: 3524-1890 e 3524-1891

Cais Chácara do Governador

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Rua Df-02 Lt 14 esquina com Rua Df-18 - Chácara do Governador. Telefones: 3524-3107 e 3524-3108

Centro de Saúde "Dr. Afonso Honorato da Silva e Souza" Vila Água Branca

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Rua 01 Qd.E Lt.08 - Setor Água Branca. Telefones: 3524-1600

Região Noroeste

Cais Finsocial

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h (de segunda a sexta)

Endereço: Rua VF- 64 Qd.49 - Setor Finsocial. Telefones: 3524-3531/3533

Cais Setor Cândida de Morais

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h (de segunda a sexta)

Endereço: Av. Perimetral Norte esquina com MB 08 Qd. 09-B Lt. 01 S/Nº - Setor Cândida de Morais Telefones: 3524-1940 e 3524- 1941

CFS Vila Mutirão

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h (de segunda a sexta)

Endereço: Avenida do Povo Qd. D, Vila Mutirão. Telefones: 3524-2575 e 3524-2576

CFS- Jardim Primavera

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h (de segunda a sexta)

Endereço: Rua CP - 38 Qd. 47, Lt 1 a 3 Jardim Primavera. Telefones: 3593-4547 e 3593-4573

UABSF- Boa Vista

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h (quarta-feira)

Endereço: Av. dos Ipês Qd. 38 Lt. 09, Boa Vista. Telefones: 3593-2518

UABSF Jardim Curitiba I

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h (segunda-feira)

Endereço: Rua J-C esquina com Avenida do Povo Área Verde - Jd.Curitiba I - 1ª Etapa. Telefones: 3524-2560 e 3524-2561

Região Sudoeste

Centro de Saúde Jardim Vila Boa

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço : Rua Almirante Barroso esquina com Rua Castro Alves S/Nº - Vila Boa. Telefones: 3524- 1680 e 3290-6092

Centro de Saúde "José do Egídio Martins" - Vila União

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Rua U-47 S/Nº - Vila União Telefones: 3524-1620 e 3524-1622

CFS- Condomínio das Esmeraldas

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Rua 17 s/nº Qd. 39 Lt.04 - Condomínios das Esmeraldas I. Telefones: 3578-3651

CFS - Madre Germana

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Av. José Barbosa Dos Reis, Esq. Com Rua Jarina Qd. 53 Lt. 01, Madre Germana. Telefones: 3578-6262

CFS-Parque Santa Rita

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h (de segunda a sexta)

Endereço: Avenida Americano do Brasil s/nº Qd. 04 Lt.06, Parque Santa Rita. Telefones: 3256-6273 e 3256-6233

CFS- Real Conquista

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço definitivo: R. RC. 51 c/ RC 17 c/ RC 18, Residencial Real Conquista. Telefone: 3524- 1601

UABSF - Jardim Caravelas

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (quarta-feira)

Endereço: Rua 12, s/n Quadra 16, Lote 02 - Jardim Caravelas - Goiânia – GO. Telefone: (62) 3588- 5988

Região Norte

Centro de Saúde Jd. Balneário M. Ponte

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Rua dos Paranaenses, esquina com Rua dos Gaúchos Qd. F-7 Nº 733 - Jd. Balneário Meia Ponte. Telefones: 3524-1908 e 3524-1909

Centro de Saúde "Benedito Dos Santos Vieira" Setor Perim

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Av. Perim Qd.12 Lt.14 - Setor Perim. Telefones: 3524-3200 e 3524-3201

CFS- Setor São Judas Tadeu

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Avenida Brasília Qd. 30 s/nº esq. c/ Rua Santana Praça S. Luis, Jd. São Judas Tadeu. Telefone: 3524-1845/1846

CFS-Guanabara I

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h( de segunda a sexta)

Endereço: Rua Porto Alegrre, Qd 31-A, Lt 13 Jd Guanabara I. Telefone: 3244 1885

CFS Antônio Carlos Pires

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h as 17h (de segunda a sexta)

Endereço: Rua ACP 04 com a Rua ACP 02, APM 06 Setor Antônio Carlos Pires( Loteamento Orlando de Morais). Telefone 3207 0072

CSF - Residencial Vale dos Sonhos

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16:30h (terça-feira)

Endereço: Rua Maria de Jesus s/n Qd.57 Lt.12, Residencial Vale dos Sonhos Telefone: 3524-5002

Região Oeste

Cais Bairro Goiá

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h30min (de segunda a sexta)

Endereço: Av. Santa Maria S/N Chácara Santa Rita - Bairro Goiás. Telefones: 3524-8200 e 3524- 8201

CFS- Vila Regina

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h30min (de segunda a sexta)

Endereço: Rua São Miguel esq.c/ Avenida Inhumas Qd.28 Lts. 01/02 e 03, Vila Regina. Telefones: 3524-1968

UABSF - Parque Vera Cruz II

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h30min (de segunda a sexta)

Endereço: Av. Leopoldo De Bulhões Qd. 100 S/Nº, Conjunto Vera Cruz II. Telefones: 3524-2410/2411

CFS – Cerrado VI

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h (de segunda a sexta)

Endereço: Rua JC-204 e 202-A,Qd 14,APM 03, Jardim Cerrado 06. Telefone: 3577-2740

UABSF - Parque Eldorado Oeste

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h (terça e quinta)

Endereço: Rua Elo-22 Qd. 22 Lt.35, Parque Eldorado Oeste. Telefone: 3299-2995

Região Sul

Centro Municipal de Vacinação e Orientação do Viajante

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: Av. Edmundo Pinheiro de Abreu Qd. 216-A Lt. 05 - Setor Pedro Ludovico. Telefones: 3524-1676/1615

Instituto Federal de Goiás – IFG (Próximo ao Ciams Jd. América)

Horário de Funcionamento: 8h às 18h (de segunda a sexta)

Endereço: AV. C-198, Qd. 500, Jd. América