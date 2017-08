Vítimas de tortura e abuso, irmãos são resgatados de assentamento em Goiás

Três irmãos de nove, 12 e 13 anos, que moravam no assentamento Morrinhos, entre Flores de Goiás e Formosa, e viviam sob tortura, foram resgatados na madrugada de quarta-feira (2), por um casal brasiliense.

De acordo com o Conselho Tutelar de Santa Maria (DF), para onde as crianças foram levadas com fome, cicatrizes e sujas, os meninos disseram que o padrasto e pai do mais novo obrigavam eles a cometer pequenos furtos na vizinhança, sofriam maus-tratos, passavam fome e também eram vítimas de trabalho escravo.

Segundo os irmãos, o homem ameaçava eles com um facão e com uma arma de fogo. Os meninos ainda contaram que ficaram de castigo dentro de um buraco e o suspeito já os teria afogado e pendurado eles de cabeça para baixo.

Ainda de acordo com o Conselho, as crianças não frequentavam a escola e trabalhavam fazendo cercas, desossando gado, preparando a carne e ordenhando vacas, mas não podiam tomar o leite.

Depois de tantos maus-tratos e após colocar um revólver na cabeça deles, os meninos resolveram fugir. Os irmãos pediram ajuda na vizinhança, mas as pessoas, por medo do suspeito, não ajudaram.

Um casal que mora em Santa Maria, mas tem um lote no assentamento, conseguiram resgatar as crianças, após desenvolver uma relação de confiança com eles. O casal explicou que tinha deixado os números de telefone com os meninos e quando receberam a ligação das vítimas, foram buscar eles de madrugada.

Os irmãos foram embora, mas deixaram mais dois irmãos de quatro e seis anos e a mãe grávida.

As crianças foram acomodadas em uma instituição de acolhimento no Distrito Federal. O Conselho Tutelar de Formosa será notificado e os parentes próximos devem ser procurados. Também será solicitada medidas protetivas.

Já o suspeito, não foi preso, mas deve ser acusado de aliciamento de menor.