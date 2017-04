Vítimas criam fórum permanente sobre acidente com o Césio 137

“Sem memória, não haverá Justiça”, disse ontem o professor Júlio de Oliveira Nascimento, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), durante o lançamento do Fórum Permanente sobre o Acidente com o Césio-137, ocorrido em setembro de 1987, na capital. O evento, que iniciou as programações para lembrar os 30 anos da tragédia, tem como objetivo mobilizar autoridades, instituições e a sociedade civil para a importância da assistência às vítimas sobreviventes e a necessidade de não deixar o episódio cair no esquecimento.

Considerado menor apenas que o acidente nuclear na Usina Chernobyl, na Ucrânia, o acidente radioativo com o Césio-137 ainda deixa vítimas desamparadas. “Precisamos que essa luta seja reativada”, afirmou Nascimento, coordenador do fórum.

Compareceram ao evento cerca de 60 pessoas, a maioria ex-funcionárias do extinto Consórcio Rodoviário Intermunicipal (Crisa). Na época, elas foram chamados para identificar pontos contaminados, retirá-los e levá-los para o aterro da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), em Abadia de Goiás, a 20 quilômetros da capital.

Um dos ex-funcionários do Crisa é Petronilho Alves de Moura, de 71 anos. Ele disse que até hoje não conseguiu uma aposentadoria, porque, conforme acrescentou, geralmente só é autorizada para pessoas contaminadas que desenvolveram doenças muito graves. Moura lembrou que, na época do acidente, os funcionários trabalharam sem saber do risco que correram. “Fomos chamados e nem sabíamos o que estava acontecendo”, contou ele, para emendar: “A maior doença é a psicológica, porque você sente mede de tudo”.

Presidente da Associação das Vítimas do Césio (AV Césio), Suely Lina de Moraes Silva, uma das sobreviventes, destacou que, apesar de trágico, o acidente não pode ser esquecido pela sociedade. Segundo ela, ainda existem pessoas contaminadas que não recebem qualquer tipo de apoio do poder público. Suely reclamou, ainda, da falta de um memorial com nomes das vítimas cadastrados. “Não existe cadastro das vítimas”, afirmou, acentuando que a AV césio tem 1,2 mil associados.

Especialista em questão nuclear, Sérgio Dialetachi enfatizou, durante o fórum, que as vítimas precisam de maior apoio. “Não são pobres coitadas. São vítimas da omissão do Estado brasileiro”, criticou.