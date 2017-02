Vítima trabalhava no hipermercado havia 13 anos

Um homem tranquilo e dedicado ao trabalho. Assim é descrito pela família o funcionário Ari José dos Reis, de 56 anos, vítima do tiroteio no hipermercado Carrefour. Muito abaladas, as irmãs preferiram não dar entrevistas. Um cunhado, que prefere não ser identificado, relatou que Ari tinha uma rotina simples. Era um profissional dedicado e vivia para o trabalho, onde estava há ...