Vítima grava o momento exato do acidente no Parque Mutirama; veja 🎥

Uma das vítimas do acidente no Parque Mutirama, no Centro de Goiânia, na quarta-feira (26), gravou um vídeo do momento exato em que o brinquedo giratório Twister apresentou falha mecânica. Na gravação, é possível ouvir o estrondo da estrutura com 12 gôndolas (cadeirinhas) e capacidade para 24 pessoas.

Alessandra Rosa Da Silva Souza foi quem produziu as imagens. No Facebook ela relata que estava com a filha no momento em que ela considerou como um “pesadelo”. “O que era para ser uma diversão se tornou um pesadelo. Estávamos sim no brinquedo que quebrou justamente na nossa vez, mas eu creio em um Deus que salva e protege”, desabafou.

A vítima conta, ainda, que assim que o brinquedo despencou a filha dela desmaiou e ficou pendurada. A amiga que foi junto no passeio, segundo ela, foi arremessada. “Eu também fiquei pendurada. Só para avisar que estamos bem graças a Deus, mas não vou deixar barato não, eles terão que se responsabilizar”, finalizou a postagem.

O brinquedo alcança 3 metros de altura e uma velocidade de 100 rotações por minuto (RPM). Uma peça do eixo central quebrou e o brinquedo tombou para um dos lados, ferindo 11 pessoas.

Confira o vídeo enviado à TV Anhanguera e repassado ao POPULAR: