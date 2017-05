A Justiça do Rio de Janeiro determinou que uma mulher, alvo de boato na igreja evangélica que frequenta, em Realengo, na Zona Oeste, seja indenizada. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a ação, dois fiéis disseram ter recebido uma “revelação” de que a mulher teria traído o marido e espalharam a informação entre os membros da igreja.

Os fofoqueiros terão que desembolsar, cada um, R$ 5 mil à vítima.